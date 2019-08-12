Кабмин РТ взял под контроль уровень воды в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Кабинет министров Татарстана утвердил состав Межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений о режиме работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства республики.
«Межведомственная комиссия по вопросам подготовки предложений о режимах работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ образована <...> с целью стабилизации их уровневого режима», — говорится в документе.
В задачи комиссии входит решение вопросов и подготовка предложений по обеспечению стабильного уровня воды в искусственных водоемах.
Руководителем комиссии стал первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, также в состав вошли министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков, замминистра экологии и природных ресурсов РТ Тимур Гилязов и другие.
Документ подписан и. о. Премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным.