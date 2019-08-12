Лэйна споет «Малая на белом барсе» с исполнителями каверов хита на музыкальном пикнике в Казани

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В субботу, 17 августа, на центральной сцене Горкинско-Ометьевского леса пройдет музыкальный пикник певицы Лэйны «Поем вместе», сообщают организаторы.

Мероприятие соберет артистов и музыкальные коллективы, которые в рамках челленджа #Малайнабеломбарсе исполняли каверы на эту песню. В частности, участниками пикника станут Just Brass, Злачное место, Lia&Ben, Weekend, Action Men Crew и DJ BubbleGum.

В завершение мероприятия все артисты исполнят оригинальную версию песни вместе с Лэйной.

Вход свободный, гостей мероприятия ждет фотозона с реквизитом из клипа, а также возможность принять участие в съемках ролика с пикника.

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