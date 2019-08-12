За свалку мусора в Нижнекамске оштрафуют начальника гаражного кооператива

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). За свалку мусора на территории гаражного кооператива в Нижнекамске экологи оштрафуют начальника этого кооператива. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологам поступила жалоба от жителя Нижнекамска на несвоевременный вывоз мусора. Инспекторами был осуществлен незамедлительный выезд по указанному в обращении адресу, где факт нарушения подтвердился. Территория гаражного кооператива превращена в свалку крупногабаритного мусора и бытовых отходов. На площади 22 кв. м. складировали древесные отходы от сноса зданий и прочий бытовой мусор», — сказано в сообщении.

Штраф за скопившийся мусор заплатит начальник гаражного кооператива. В отношении него составлен протокол по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Размер штрафа при этом может составить от 20 до 30 тысяч рублей.



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