Хедлайнером празднования Дня республики в Набережных Челнах станет казахстанская группа A’STUDIO

(Набережные Челны, 12 августа, «Татар-информ»). 30 августа в Набережных Челнах готовятся масштабно отметить День Республики Татарстан, который даст старт празднованию 100-летия ТАССР.

В ходе подготовки большого праздника организаторы анонсировали выступление на майдане парка Прибрежный российско-казахстанской группы A’STUDIO.

Лицами коллектива считаются музыканты Байгали Серкебаев и Владимир Миклошич, вокалистка Кети Топурия. Группа известна такими хитами, как «Тик-так», «Так же, как все», «Папа мама», «Хамелеоны» и другими песнями.

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