На фестивале «Яблочный Спас» казанцев научат плести фенечки и работать на гончарном круге

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В субботу, 17 августа, в казанском парке имени Урицкого пройдет фестиваль славянской культуры «Яблочный Спас», сообщает пресс-служба культурного центра «Московский».

Ярмарка народных ремесел начнется в 11 часов. Каждый гость фестиваля сможет приобрести понравившийся сувенир, с помощью мастера сплести фенечку или очелье, сделать ювелирное украшение из бисера и куклу-оберег из лоскутков ткани, а также поработать на гончарном круге.

Кроме того, казанцев на празднике угостят ароматным чаем с яблоками и пирогами. В программе также народные забавы и игры, хороводы, стрельба из лука и многое другое.

В полдень начнутся выступления фольклорных коллективов из разных районов Татарстана.

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