Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Банк «Аверс» отметил свой 29-й день рождения в формате летних корпоративных игр.

Сотрудники банка, поделившись на команды, состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.

Председатель правления Аида Волкова открыла праздник словами: «Проведение спортивных мероприятий — это добрая традиция нашего банка. Уверена, что спортивный азарт, испытания и победы надолго запомнятся нашим коллегам и станут стимулом для дальнейшего профессионального, физического и нравственного развития».

Участники мероприятия прошли все испытания, проявив отличную спортивную подготовку и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей.