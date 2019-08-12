Татар-информ

12 августа 2019, 15:35

Общество

Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником

Общество

Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником

Сотрудники банка состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Банк «Аверс» отметил свой 29-й день рождения в формате летних корпоративных игр.

Сотрудники банка, поделившись на команды, состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.

Председатель правления Аида Волкова открыла праздник словами: «Проведение спортивных мероприятий — это добрая традиция нашего банка. Уверена, что спортивный азарт, испытания и победы надолго запомнятся нашим коллегам и станут стимулом для дальнейшего профессионального, физического и нравственного развития».

Участники мероприятия прошли все испытания, проявив отличную спортивную подготовку и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей.


На правах рекламы
Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Бесплатный интенсив для беременных «Больше рожать — здорово жить» пройдет 17-18 августа
Новости дня
16:22
Экс-наставник сборной России по хоккею: Перестройка в «Ак Барсе» вызывает у меня вопросы

Владимир Плющев заявил, что на Кубке Президента Казахстана тревожный звонок прозвенел для всего хоккейного Татарстана.

16:19
ГИБДД Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого травмы получила пожилая пассажирка

Медики диагностировали у 82-летней женщины частичный разрыв связок левого голеностопного сустава.

16:12
Минниханов: Необходимо продвигать российскую продукцию на рынках Ирана, Казахстана и Туркменистана

Президент РТ принимает участие в мероприятиях I Каспийского экономического форума.

15:54
Татарстан вошел в число лидеров по темпам внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве

Исследования показали высокий уровень развития IT и внедрения технологических решений в АПК в 20% регионов РФ.

15:42
Бесплатный интенсив для беременных «Больше рожать — здорово жить» пройдет 17-18 августа

Ликбез для будущих мам проведут акушер-гинеколог со стажем более 40 лет, диетолог и консультант по грудному вскармливанию.

15:35
Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником

Сотрудники банка состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.

15:28
«Мобильный избиратель» позволит выбрать удобный участок для голосования на выборах в Госсовет РТ

Воспользоваться механизмом могут татарстанцы, которые 8 сентября будут находиться не по адресу прописки.

15:20
В Казани 2 тыс. школьников бесплатно получат портфели, школьную форму и канцтовары к 1 сентября

Спонсорами благотворительной акции «Помоги собраться в школу» стали более 50 крупных предприятий города.

15:15
В минувшую пятницу рынки шли вниз, так как инвесторы уходили в защитные активы
15:12
Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 15 компаний Автограда

На реализацию нацпроектов на территории Татарстана за три года будет направлено 52,2 млрд рублей.

14:56
РФП повторно осуществит выплаты клиентам льготной категории «всем по 500»

Около 250 вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка получат повторную помощь на сумму более 97 млн рублей.

14:48
Минтимер Шаймиев принял в Казанском Кремле Генконсула Казахстана в Казани

Жанболат Мурзалин приступил к обязанностям генконсула в июле 2019 года.

14:45
Помощь спасателей потребовалась двум жительницам Татарстана, которые ушли в лес и заблудились

Женщин обнаружили у кромки леса на дороге и передали полицейским.

14:38
Синоптики Татарстана вновь предупредили о дождях и сильном ветре

Температура воздуха на территории республики не превысит +17 градусов.

14:30
На конкурс в Молодежный парламент РТ заявились около 130 кандидатов

Серьезная конкуренция сложилась среди одномандатников – более трех человек на место.

14:23
В Татарстане сотрудники МЧС спасли гуся, который упал в глубокий колодец

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и лестницы достали птицу и передали ее хозяйке.

14:10
Средний чек россиян при походе в магазин уменьшился до минимума за 11 месяцев
14:04
Фонд развития промышленности поддержал два проекта челнинских производителей на 348 млн рублей

Компания «Технотрон» получила 57 млн рублей, завод по производству электродвигателей для тепловозов – 291 млн рублей.

13:56
В Казани появится закрытый сайт для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Виртуальный «Ситуационный центр» будет собирать данные со всех устройств и датчиков на 150 городских объектах.

13:42
Государственный симфонический оркестр РТ завершил гастроли во Франции

Более 12 тысяч зрителей услышали выступления музыкантов и Александра Сладковского.

13:34
Челнинский велогонщик присоединился к польской профессиональной команде

Ранее Ильнур Закарин выступал в составе российской Katusha-Alpecin.

13:18
Индекс промышленного производства Набережных Челнов в первом полугодии снизился до 88%

За шесть месяцев текущего года объем отгруженных товаров в Автограде составил 157,2 млрд рублей.

13:10
Ак Барс Банк снизил ставки по ипотеке

Понижение ипотечных ставок происходит на фоне снижения ключевой ставки Банка России.

12:58
Для «движа» и дискуссии о проблемах: в Казани стартовала молодежная акция «Автобус 14..30»

До 6 сентября команда Минмолодежи РТ проедет по всем районам республики и узнает, чего хотят молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

12:53
По подозрению в вымогательстве в Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского

Задержанный помещен в один из следственных изоляторов города.

События