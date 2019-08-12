ГИБДД Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого травмы получила пожилая пассажирка

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). ГИБДД разыскивает водителя казанского автобуса, в салоне которого серьезные травмы получила пожилая пассажирка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В минувшую пятницу в 17.20 напротив дома № 15 по проспекту Амирхана произошло падение 82-летней пассажирки в салоне автобуса. Водитель с места происшествия уехал», – уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП пожилая женщина получила различные травмы. Медики диагностировали у пострадавшей частичный разрыв связок левого голеностопного сустава.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.



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