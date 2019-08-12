Татар-информ

12 августа 2019, 19:08

Здоровье и среда

В Елабуге работников дома-интерната учат правильно ухаживать за инвалидами и престарелыми

Рекомендуем

Здоровье и среда

В Елабуге работников дома-интерната учат правильно ухаживать за инвалидами и престарелыми

Обучение проходит в рамках нацпроекта «Демография».

(Елабуга, 12 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках реализации национального проекта «Демография» сотрудники Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов проходят обучение по внедрению системы долговременного ухода за маломобильными больными.

Обучение проводят преподаватели Елабужского медицинского училища. «В рамках реализации национального проекта “Демография” мы проводим обучение по внедрению системы долговременного ухода. Данная система проводится в три этапа: выявление, типизация и уход. Мы уже провели типизацию, теперь проходят практические занятия по уходу. Обучение проходят все сотрудники интерната, в том числе технический персонал и даже водители: они участвуют при транспортировке проживающих и также должны уметь оказывать необходимую помощь», — отмечает директор Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов Галина Калашникова.

Специалисты проводят практические занятия по уходу за маломобильными людьми. Например, как правильно перекладывать лежачего человека, правильно пересадить, не травмируя, пожилого и не навредить при этом собственному здоровью. Цель мероприятия — это не только обучение персонала навыкам правильного ухода за маломобильными пациентами, но и освоение специальных приспособлений, позволяющих снизить нагрузку на спину и руки медицинских сестер.

Сегодня в Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 130 человек, из них 21 — лежачий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Синоптики Татарстана вновь предупредили о дождях и сильном ветре
Новости дня
19:36
В Татарстане создадут международный кластер для производства экологически чистого мяса

Меморандум о создании кластера «Прикладная биотехнология – сельскому хозяйству» подписали в Зеленодольском районе РТ.

19:22
За свалку мусора в Нижнекамске оштрафуют начальника гаражного кооператива

О свалке мусора возле гаражей экологам Татарстана сообщили жители Нижнекамска.

19:08
В Елабуге работников дома-интерната учат правильно ухаживать за инвалидами и престарелыми

Обучение проходит в рамках нацпроекта «Демография».

19:01
Пьяный лихач на папином авто: казанец получил три года колонии за смерть 20-летнего водителя

В начале марта на Сибирском тракте в Казани пьяный лихач на «Фиате» вылетел на встречку и протаранил «Ладу».

18:52
На фестивале «Яблочный Спас» казанцев научат плести фенечки и работать на гончарном круге

Праздник пройдет 17 августа в парке имени Урицкого.

18:38
Лэйна споет «Малая на белом барсе» с исполнителями каверов хита на музыкальном пикнике в Казани

Вход на мероприятие в Горкинско-Ометьевском лесу бесплатный.

18:24
Рустам Минниханов лично представил компании РТ почетным гостям I Каспийского экономического форума

Делегация Татарстана принимает участие в I Каспийском экономическом форуме.

18:15
Рабочий погиб, упав с крыши телятника в Сабинском районе Татарстана

На мужчине не было страховочного троса и спецодежды, а также он не прошел необходимого для таких работ обучения.

18:10
Кабмин РТ взял под контроль уровень воды в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах

В состав комиссии вошли Александр Шадриков, Ленар Сафин, Ирек Файзуллин и другие.

17:54
Работа 24/7 и готовность к нештатным ситуациям: в Казани запустили операционный центр WorldSkills

Более 80 сотрудников будут следить за ходом чемпионата рабочих профессий и сводить к минимуму возникающие проблемы.

17:47
Жителя Татарстана убило током, когда он пытался провести на дачу электричество

По факту смерти 60-летнего мужчины начата доследственная проверка.

17:40
Рабочие Зеленодольского завода попросили Фарида Мухаметшина решить вопрос с водой в поселке Кабачищи

Глава парламента РТ пообщался с работниками Зеленодольского завода имени А. М. Горького.

17:26
На улице Монтажная в Казани после ремонта появились новая зеленая зона и 28 дорожных знаков

Ремонт улицы в столице Татарстана выполнен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

17:17
Две юные жительницы Набережных Челнов получили серьезные травмы в ДТП за минувшие выходные

На бульваре Галиаскара Камала 42-летний водитель корейского внедорожника при развороте протаранил «Рено», пострадала 7-летняя девочка.

17:09
Владелицу интим-агентства с несовершеннолетними проститутками будут судить в Казани

34-летняя женщина снимала несколько квартир, которые приспособила под секс-притоны для занятия проституцией.

17:02
«Мы благодарны за то, что нам помогают»: фонд «Закят» раздал жертвенное мясо нуждающимся Казани

За время празднования 'Ид аль-адха благотворительный фонд «Закят» планирует раздать 5,5 тонны жертвенного мяса.

16:50
Тысячи тонн труб и сотни – пирожных: челнинской ТОСЭР выпущено продукции на 25 млрд рублей

Объем инвестиций в проекты Набережных Челнов составил 12,6 млрд рублей, в том числе иностранных – 2,8 млрд рублей.

16:47
Арестованный в Казани вор в законе создал ОПГ, которая занималась вымогательствами

Лидера группировки и четверых ее участников на время следствия поместили в СИЗО, двое находятся под подпиской о невыезде.

16:36
Мэр Зеленодольска рассказал, как изменится исторический микрорайон Полукамушки

Фарид Мухаметшин попросил согласовывать с жителями объекты, которые захотят построить в микрорайоне.

16:22
Экс-наставник сборной России по хоккею: Перестройка в «Ак Барсе» вызывает у меня вопросы

Владимир Плющев заявил, что на Кубке Президента Казахстана тревожный звонок прозвенел для всего хоккейного Татарстана.

16:19
ГИБДД Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого травмы получила пожилая пассажирка

Медики диагностировали у 82-летней женщины частичный разрыв связок левого голеностопного сустава.

16:12
Минниханов: Необходимо продвигать российскую продукцию на рынках Ирана, Казахстана и Туркменистана

Президент РТ принимает участие в мероприятиях I Каспийского экономического форума.

15:54
Татарстан вошел в число лидеров по темпам внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве

Исследования показали высокий уровень развития IT и внедрения технологических решений в АПК в 20% регионов РФ.

15:42
Бесплатный интенсив для беременных «Больше рожать — здорово жить» пройдет 17-18 августа

Ликбез для будущих мам проведут акушер-гинеколог со стажем более 40 лет, диетолог и консультант по грудному вскармливанию.

15:35
Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником

Сотрудники банка состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.

События