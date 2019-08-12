В Елабуге работников дома-интерната учат правильно ухаживать за инвалидами и престарелыми

(Елабуга, 12 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках реализации национального проекта «Демография» сотрудники Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов проходят обучение по внедрению системы долговременного ухода за маломобильными больными.

Обучение проводят преподаватели Елабужского медицинского училища. «В рамках реализации национального проекта “Демография” мы проводим обучение по внедрению системы долговременного ухода. Данная система проводится в три этапа: выявление, типизация и уход. Мы уже провели типизацию, теперь проходят практические занятия по уходу. Обучение проходят все сотрудники интерната, в том числе технический персонал и даже водители: они участвуют при транспортировке проживающих и также должны уметь оказывать необходимую помощь», — отмечает директор Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов Галина Калашникова.

Специалисты проводят практические занятия по уходу за маломобильными людьми. Например, как правильно перекладывать лежачего человека, правильно пересадить, не травмируя, пожилого и не навредить при этом собственному здоровью. Цель мероприятия — это не только обучение персонала навыкам правильного ухода за маломобильными пациентами, но и освоение специальных приспособлений, позволяющих снизить нагрузку на спину и руки медицинских сестер.

Сегодня в Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 130 человек, из них 21 — лежачий.

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