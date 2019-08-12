Татар-информ

12 августа 2019, 15:15

Экономика и финансы

В минувшую пятницу рынки шли вниз, так как инвесторы уходили в защитные активы

Экономика и финансы

В минувшую пятницу рынки шли вниз, так как инвесторы уходили в защитные активы

Восстановление азиатских рынков должно поддержать российский рынок акций.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). На фоне торговых волнений и опасений по поводу перспектив роста глобальные рынки в минувшую пятницу вновь снижались. В Европе лидером падения стал рынок Италии (StoxxEuro600 −0,8%) после того как Премьер-министр Маттео Сальвини потребовал досрочных выборов. Снижение китайского PPI (-0,3%) за июль оказалось сильнее ожиданий, тогда как рост ИПЦ ускорился, усложняя усилия центробанка Китая контролировать курс юаня. Экономика Великобритании впервые более чем за 6 лет снизилась по итогам второго квартала. Цены на железную руду опустились на 3,4% до $87,61 за одну метрическую тонну, продемонстрировав падение на 17% за неделю. Цены на золото (+0,2% @ $1 503), серебро (+0,5%) и швейцарский франк (+0,2%) выросли, так как инвесторы уходили в защитные активы. В лидерах снижения были акции сырьевых компаний — индекс РТС опустился на 0,4% до 1 289 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,6% до 2 679 пунктов — на фоне вышеуказанных опасений. Курс рубля (-0,4% @ 65,28) ослаб, следуя аналогичному тренду на других развивающихся рынках. Цены на нефть выросли (Brent +2,0% @ 58,53) на фоне попыток Саудовской Аравии поддержать цены, несмотря на слабый спрос.

Российский рынок акций сегодня откроется небольшим повышением, хотя его рост будут сдерживать торговые опасения. Восстановление азиатских рынков сегодня утром должно поддержать российский рынок акций. Хотя мы считаем, что российский рынок откроется незначительным повышением, рост, судя по всему, будет весьма сдержанным, и инвесторы будут уходить в защитные активы, в том числе золото.

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