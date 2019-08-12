Татар-информ

12 августа 2019, 16:12

Экономика и финансыОфициальная хроника

Минниханов: Необходимо продвигать российскую продукцию на рынках Ирана, Казахстана и Туркменистана

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Минниханов: Необходимо продвигать российскую продукцию на рынках Ирана, Казахстана и Туркменистана

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ принимает участие в мероприятиях I Каспийского экономического форума.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Для Татарстана важно выстроить логистические цепочки с прикаспийскими странами, чтобы иметь возможность продвигать товары на рынки этих государств. Для этого необходимо более активно использовать волжский речной транспорт. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на полях I Каспийского экономического форума.

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«Каспий – это мощный логистический центр, и через него идет огромный объем как потребления, так и вывоза в пять прикаспийских стран. И эти страны богаты углеводородами и другими природными ресурсами», – сказал Минниханов в интервью телеканалу «Россия 24». Президент РТ отметил, что прикаспийский регион открывает торговые пути в Азовское и Черное моря. «Волга должна работать более активно, должны развиваться и другие маршруты. Я считаю, что задача номер один – это выстроить логистику. Второе – это огромные рынки Ирана, Казахстана и Туркменистана, на которых необходимо продвигать продукцию российских производителей и получать сырье из стран, которые находятся в этой зоне. Потенциал здесь очень большой», – подчеркнул Минниханов.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве Татарстана и Туркменистана, Президент РТ отметил, что ПАО «КАМАЗ» активно поставляет в Туркменистан грузовики, которые очень хорошо зарекомендовали себя в этом регионе. «Очень большая работа ведется по линии компании “Татнефть“, она работает на сервисных услугах и будет расширять свое присутствие. В Туркменистане представлены наш компрессорный завод, “КЭР-холдинг“ и многие другие предприятия. Рынок очень благоприятный, отношения у нас очень хорошие, поэтому мы и дальше планируем расширять наши контакты с Туркменистаном», – объяснил он.

 

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