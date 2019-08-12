Две юные жительницы Набережных Челнов получили серьезные травмы в ДТП за минувшие выходные

(Набережные Челны, 12 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова), В Набережных Челнах две девочки получили серьезные травмы в ДТП, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Оба ДТП произошли в минувшие выходные. На бульваре Галиаскара Камала 42-летний водитель «Хендэ» решил развернуться и врезался в «Рено Дастер» под управлением 32-летнего мужчины. В результате столкновения пострадала 7-летняя пассажирка французского авто. Девочку с подозрением на сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму доставили в БСМП.

На Альметьевском тракте 38-летний водитель внедорожника «Рено», поворачивая в сторону поселка Кама, врезался в «КАМАЗ», за рулем которого находился 31-летний мужчина. 17-летнюю пассажирку «Рено» госпитализировали в КДМЦ, где врачи диагностировали у нее частичный разрыв связок правого плеча.

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