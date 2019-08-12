Экс-наставник сборной России по хоккею: Перестройка в «Ак Барсе» вызывает у меня вопросы

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Главный тренер сборной России по хоккею в 2003 году Владимир Плющев поделился своими ощущениями от прошедшего в Казахстане Кубка Президента республики.

«„Ак Барс“ дважды проиграл, причем хозяевам — с разгромным счетом. Откровенно говоря, для меня неудачи Казани не стали большим сюрпризом. Мы слышим много слов о перестройке стиля, но, на мой взгляд, хоккей Дмитрия Квартальнова вряд ли подходит для Казани, которая при Зинэтуле Билялетдинове привыкла решать самые высокие задачи. Рабочий, силовой стиль работает в городах-середняках, но никак не в Казани. Поэтому перестройка, которую затеяли в „Ак Барсе“, вызывает у меня вопросы», — цитирует тренера Russia-Hockey.ru.

Плющев отметил, что тревожный звонок прозвучал для всего хоккейного Татарстана, так как «Ак Барс» чередовал поражения с победами, а команда из Нижнекамска проиграла все матчи: «Пять поражений в пяти играх — это ЧП, а ведь еще год-два назад „Нефтехимик“ был крепким середняком КХЛ».

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