В Набережных Челнах в первом полугодии 2019-го собрали НДФЛ на 10% больше, чем годом раньше

(Набережные Челны, 12 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в первом полугодии 2019 года собрали НДФЛ на 10% больше, чем в такой отрезок времении годом ранее, сообщила начальник Управления финансов исполкома города Ирина Сагидуллина.

По итогам шести месяцев налог на доходы физических лиц поступил в бюджет в объеме 1 млрд 200 млн рублей. Рост к уровню прошлого года составил 111 млн. рублей. Поступления в бюджет Татарстана превышают прошлогодний показатель на 432 млн рублей. В целом наблюдается увеличение поступлений по НДФЛ на 10%, отметила Сагидуллина.

Исполком проанализировал ситуацию на 30 предприятиях города и выяснил, что рост НДФЛ в основном произошел за счет увеличения заработной платы — в среднем на 9%. Также выросла численность работающих в реальном секторе экономики — в целом на 1020 сотрудников или на 6%. Как следствие, произошел рост фонда оплаты труда на 15%.

«Наблюдается также скачок в полтора раза по сборам НДФЛ у резидентов ТОСЭР, — сообщила глава Управления финансов. — По итогам шести месяцев поступления в бюджет города от резидентов составили 28 млн 800 тыс. рублей. В бюджет Татарстана — 117 млн рублей».

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