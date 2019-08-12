«Мобильный избиратель» позволит выбрать удобный участок для голосования на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Механизм «Мобильный избиратель» позволит татарстанцам, которые 8 сентября будут находиться не по адресу прописки, выбрать для себя наиболее удобный избирательный участок, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Для этого необходимо лично написать заявление в пункте приема заявлений (ППЗ). Это можно сделать до 4 сентября, при себе необходимо иметь паспорт.

Заявления принимают в любой УИК, ППЗ территориальной избирательной комиссии, в ППЗ офиса МФК и в режиме онлайн через портал госуслуг. В последнем случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Кроме того, специальное заявление можно оформить и с 5 до 7 сентября. Для этого необходимо прийти в УИК, где можно получить заявление со специальной защитной маркой.

Те, кто не может лично прийти в ППЗ по уважительным причинам, могут устно или письменно обратиться в ТИК или УИК с просьбой принять заявление вне пункта.

Граждане без регистрации по месту жительства в пределах России, которые до 6 июня получили регистрацию по месту временного пребывания в Татарстане, могут подать заявление для голосования на тех же условиях. Для этого нужно иметь при себе помимо паспорта еще и свидетельство о регистрации по месту пребывания.

По всем вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» ЦИК Татарстана: 8 800 707 2019.

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