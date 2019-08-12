(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Проект «Больше рожать — здорово жить» проведет бесплатный двухдневный интенсив для беременных девушек Казани. Об этом на пресс-конференции «Татар-информ» рассказала автор проекта и мама пятерых детей Анна Прохорова.

«Для кого этот проект? У нас проект для беременных женщин, это наша целевая аудитория. Он рассчитан на четыре сессии в году. Уже прошли сессии в феврале и апреле, следующая — в августе, — сказала Прохорова. — В каждой сессии участвуют 60 женщин. Также есть заочное сопровождение — мы ведем социальные сети, где рассказываем будущим мамам о важных моментах беременности и предстоящего материнства».

Беременные женщины получат ключевые знания о физиологических и психологических аспектах беременности и родов, освоят элементарные упражнения для адаптивной физической нагрузки и дыхания. С лекцией «Путеводитель по беременности» выступит акушер-гинеколог со стажем более 40 лет, кандидат медицинских наук Ирина Боголюбова. Она также перечислит анализы, которые нужно сдать будущей маме. Про роды расскажет заведующая родильным отделением клиники АВА-КАЗАНЬ, врач акушер-гинеколог высшей врачебной категории, которая приняла более 5000 родов, Юлия Ковалева.

Основатель проекта Анна Прохорова научит девушек правильному дыханию и проведет занятие по перинатальной йоге. Будущие мамы узнают о грудном вскармливании и научатся прикладывать малышей к груди на лекции врача Софии Габитовой. Беременным также расскажут о питании во время беременности и о том, как ухаживать за новорожденными.

Интенсив пройдет 17 и 18 августа в творческом пространстве «Видимый дом» по адресу: ул. Дзержинского 11/2. Событие подойдет для беременных от 18 до 45 лет с 12 по 30 неделю беременности. Девушки должны стоять на учете по беременности и не иметь осложнений. Чтобы стать участницей события, нужно скачать анкету, заполнить и прислать ее на почту ms-rt@mail.ru.

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