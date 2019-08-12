РФП повторно осуществит выплаты клиентам льготной категории «всем по 500»

Республиканский фонд поддержки начал осуществлять повторные выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка и ИнтехБанка, относящиеся к льготной категории граждан, в рамках шестого этапа программы «всем по 500».

«Планируется оказать повторную помощь почти 250 вкладчикам льготной категории на сумму более 97 млн рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю РФП выплатил деньги пострадавшим вкладчикам – 227 заявителям (139 юридическим и 88 физическим лицам) на общую сумму более 107 млн рублей.

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