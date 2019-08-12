Помощь спасателей потребовалась двум жительницам Татарстана, которые ушли в лес и заблудились

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Алексеевском районе РТ помощь потребовалась двум женщинам, которые ушли в лес и заблудились. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В воскресенье, 11 августа, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что возле населенного пункта Куркуль в лесу заблудились две женщины (43 и 37 лет)», – рассказали агентству в МЧС РТ.

Порядка двух часов потребовалось спасателям ЗПСО № 3, чтобы обнаружить женщин у кромки леса на дороге, после чего их передали полицейским.





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