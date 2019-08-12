Татар-информ

12 августа 2019, 14:48

Официальная хроника

Минтимер Шаймиев принял в Казанском Кремле Генконсула Казахстана в Казани

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Официальная хроника

Минтимер Шаймиев принял в Казанском Кремле Генконсула Казахстана в Казани

Фото: tatarstan.ru

Жанболат Мурзалин приступил к обязанностям генконсула в июле 2019 года.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев провел в Казанском Кремле переговоры с новым Генеральным консулом Казахстана в Казани Жанболатом Мурзалиным, поздравив его с началом деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Между нашими народами испокон веков сложились дружба, братские отношения и взаимопонимание. Наша задача – работать на их дальнейшее укрепление», – сказал Минтимер Шаймиев в начале беседы.

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Жанболат Мурзалин поделился впечатлениями от посещения древнего города Болгар и острова-града Свияжск: «Как только приехал, сразу посетил Болгар и Свияжск. Впечатлен таким внимательным отношением к истории. Любой народ, который хочет развиваться в современном мире, должен прежде всего поднимать и показывать свою историю. И в Болгаре, и в Свияжске многое сделано для посетителей и туристов, инфраструктура продумана, дороги отличные. Болгарские мавзолеи похожи на исторические мавзолеи на территории Казахстана. Понравился и Свияжск – необычный остров-город».

«Я знал, что Вы являетесь инициатором, идейным вдохновителем этого проекта, Вы его реализовали, а теперь увидел это воочию. Нам необходимо перенять богатый опыт Татарстана в сфере сохранения историко-культурного наследия», – добавил дипломат.

Поскольку в Республике Казахстан в последние годы успешно внедряется система полилингвального обучения, созданная на основе опыта Кембриджского, Оксфордского и других ведущих университетов мира, Минтимера Шаймиева заинтересовал опыт работы полилингвальных образовательных комплексов в этой стране. В них дети изучают три языка: казахский как государственный, русский как язык межнационального общения и английский как язык успешной интеграции в глобальную экономику.

В ходе беседы Государственный советник РТ и Генконсул РК в Казани отметили динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в сферах экономики, культуры, науки и образования.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Жанболата Мурзалина, до этого работавшего советником посольства Казахстана в России, назначили Генеральным консулом Казахстана в Казани в июле 2019 года. Ранее должность генконсула занимал Еркин Тукумов.

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