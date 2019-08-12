В Татарстане сотрудники МЧС спасли гуся, который упал в глубокий колодец

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Альметьевском районе Татарстана сотрудники МЧС спасли гуся, который упал в глубокий колодец. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на участке одного из домов в поселке Нижняя Мактама в глубокий колодец провалился гусь. 72-летняя хозяйка птицы самостоятельно достать ее не может», – уточнили в МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели с помощью альпинистского снаряжения и лестницы спустились в колодец, достали гуся и передали хозяйке.





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