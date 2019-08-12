Средний чек россиян при походе в магазин уменьшился до минимума за 11 месяцев

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В июле средний чек жителей России при походе в магазин уменьшился до минимума с августа прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» сообщает РИА Новости.

По сравнению с июнем средний чек уменьшился на 10 рублей, или примерно на 1,8%, и составил 546 рублей. По сравнению с июлем 2018 года он увеличился на 3,6%. В августе 2018-го средний чек равнялся 537 рублям.

В исследовании отмечается, что спад произошел «вместе со снижением общего объема повседневных расходов». При этом президент «Ромира» Андрей Милехин уверен, что сокращение среднего чека в первую очередь обусловлено сезонным фактором, включая удешевление овощей и фруктов.

По сравнению с июнем текущего года средний чек в июле увеличился лишь в Дальневосточном федеральном округе – на 3,5%, до 650 рублей. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% – до 496 рублей.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением свыше 10 тыс. человек.

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