«Литературные дворики» в Казани посвятят российскому кино, театру и WorldSkills

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Казани продолжаются литературно-музыкальные праздники «Литературные дворики»: ближайшие состоятся 13 — 15 августа во дворах домов в Ново-Савиновском и Советском районах, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Мероприятие «С книжных страниц на большой экран» пройдет 13 августа во доре дома № 74 по проспекту Ямашева. Его посвятят российскому кинематографу: гостей праздника ждет выставка-экспозиция об истории кино и встреча с режиссером фильма «Водяная» Алексеем Барыкиным.

«Литературный дворик» «Театр начинается с книги» состоится 14 августа в Советском районе — на бульваре по улице Фучика. Фотовыставка расскажет об истории театров, а экспозиция будет посвящена литературным произведениям в их репертуаре.

Праздник на дворцовой площади по улице Советская, 18 станет профессиональным и расскажет о мировом чемпионате WorldSkills. Всех желающих ждут исторический экскурс «Забытые профессии» и книжная выставка.

На всех площадках выступят солисты Казанской городской филармонии Гульшат Имамиева и Айдар Габдинов, Рустем Асаев и Эльвира Хайруллина, Николай Коновалов и Алсу Валиуллина. «Литературные дворики» пройдут с 17 до 19 часов.

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