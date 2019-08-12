Государственный симфонический оркестр РТ завершил гастроли во Франции

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Во Франции завершились гастроли Государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста России Александра Сладковского. Музыканты дали шесть концертов за четыре дня в рамках 39-го Международного фестиваля фортепианной музыки «Ла-Рок-д’Антерон», сообщает пресс-служба татарстанского оркестра.



«Каждое выступление ГСО РТ проходило при полном аншлаге. При этом концертная площадка фестиваля рассчитана на более чем 2 тыс. человек», – уточнили в пресс-службе.



Всего оркестр исполнил 12 произведений – Первый и Второй фортепианные концерты, симфонию № 2 и симфонию № 4 Чайковского, симфоническую поэму «Остров мертвых», Рапсодию на тему Паганини, симфоническую фантазию «Утес», четыре концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Четвертую симфонию Брамса.

Своими впечатлениями о выступлениях поделились зарубежные журналисты и музыкальные критики. «Оркестр представил яркое прочтение симфонической поэмы С. Рахманинова “Остров мертвых“ (op. 29), написанной под впечатлением от одноименной картины швейцарского художника Арнольда Беклина. Плеск воды, “вагнеровский порыв“, воспоминание о Dies Irae (“Дне гнева“). Всё это оркестр показал с бесподобной точностью и богатством звука, превращающего концертный зал в кафедральный собор», – написала Мэривонн Коломбани в издании Zibeline.



По итогам гастролей ГСО РТ вновь получил приглашение на участие в юбилейном, 40-м Международном фестивале фортепианной музыки «Ла-Рок-д’Антерон» в 2020 году.

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