Татар-информ

12 августа 2019, 13:34

Спорт

Челнинский велогонщик присоединился к польской профессиональной команде

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Спорт

Челнинский велогонщик присоединился к польской профессиональной команде

Фото: соцсети

Ранее Ильнур Закарин выступал в составе российской Katusha-Alpecin.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Велогонщик из Набережных Челнов Ильнур Закарин присоединился к польской профессиональной шоссейной команде CCC Pro Team. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Новый контракт для меня – новая глава в жизни. Я начинаю работу с командой CCC Pro Team. Несмотря на то, что этот сезон выдался непростым, я уже очень жду начала нового, чтобы проявить себя и показать всё, на что способен. Меня очень радует, что в горном составе CCC Pro Team планируется усиление», – рассказал Закарин.

Кроме того, велогонщик поблагодарил генерального менеджера своей прошлой команды Katusha-Alpecin Вячеслава Екимова за предоставленный шанс проявить себя: «Начало было непростым, но очень полезным, и я многому научился у Пурито, Шпилака, Морено и Паолини. Хочу сказать огромное спасибо персоналу команды, каждому сотруднику и, конечно же, парням, которые все эти годы были со мной рядом: без них я бы не стал тем, кто я сейчас».

Ильнур Закарин – двукратный чемпион России по велогонкам, бронзовый призер самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте – гранд-тура Вуэльта Испании, а также победитель многодневки Мирового тура – Тура Романдии.

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