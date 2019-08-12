Ак Барс Банк снизил ставки по ипотеке

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Ставка по ипотечным кредитам Ак Барс Банка на покупку готового и строящегося жилья снизилась до диапазона от 9,4 до 9,9% при условии личного и имущественного страхования, а также при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до 80%.

«На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ крупные российские банки продолжают понижать ипотечные ставки. Ак Барс Банк не остается в стороне и снижает ставки не только по ипотеке, но и по потребительским кредитам», – отметила руководитель направления продаж и развития партнерского канала Ак Барс Банка Екатерина Макеева.

«При сохранении тенденции к смягчению денежно-кредитной политики банк может продолжить снижение ставок по ипотеке», – добавила она при этом.

По программе рефинансирования можно оформить ипотечный кредит по ставке 9,9% годовых.

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