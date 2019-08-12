Ряд домов Кировского района Казани останется без воды почти на сутки

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В ряде домов Кировского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 9 часов 13 августа до 6 часов 14 августа не будет воды по таким адресам, как ул. Алафузова, д. 9/71, ул. Базарная, д. 7а, ул. Краснококшайская, дд. 71/9, 75а, 84 и 86/12, ул. Односторонка Гривки, д. 20, а также ул. Поперечно-Базарная, д. 12/86.

Причиной прекращения подачи воды станут работы, проводящиеся на водопроводных сетях, отмечается в сообщении.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – информирует мэрия Казани.

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