Татар-информ

12 августа 2019, 12:36

Общество

В шести районах Казани на время отключат свет

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Общество

В шести районах Казани на время отключат свет

Отключение электричества связано с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Завтра, 13 августа, часть жителей Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 8 до 17 часов отключат электроэнергию в Вахитовском районе города по адресам: ул. Большая Красная, д. 36, ул. Касаткина, д. 25, ул. Лобачевского, дд. 11, 12, 15 и 16, ул. Карла Маркса, дд. 31, 29 и 36.

В Кировском районе с 8 до 20 часов не будет света в домах со 2-го по 25-й по улице Ново-Светлая и в домах №№ 1 и 3 по улице Окольная. В это же время без электричества в Московском районе останутся дома № 4 по улице Блюхера, №№ 23, 25, 27, 29 и 29а по улице Бондаренко, № 21 по улице Воровского, №№ 61, 61а, 63, 65, 67, 69 и 71 по проспекту Ибрагимова, №№ 19, 21 и 23 по улице Короленко, № 11 по улице Черноморская, а также №№ 9, 17, 17/1 и 17/2 по проспекту Ямашева.

С 8 до 17 часов не будет электроэнергии в Ново-Савиновском районе по таким адресам, как пр. Фатыха Амирхана, д. 21, ул. Меридианная, д. 30, пр. Ямашева, дд. 43, 45, 61 и 65. В Приволжском районе отключение света также произойдет в это время. Оно затронет дома №№ 88 и 90/48 по улице Авангардная, №№ 16 и 18 по улице Братьев Касимовых, №№ 8/20, 10, 14, 24 и 24а по улице Хусаина Мавлютова, №№ 138, 138б и 138в по Оренбургскому тракту, № 9 по улице Поперечно-Авангардная, а также №№ 18 и 24 по улице Сафиуллина.

Кроме того, без электричества останутся частные дома по улицам 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, 2-я Рубежная, 2-я Прибрежная, 3-я Рубежная, 4-я Поперечно-Давликеевская, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевская, 5-я Рубежная, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Горийская, Десятидворная, Задорожная, Запорожская, Землемерная, Левоприбрежная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая, Тульская, Цветочная и 2-му Рубежному переулку, а также садовые некоммерческие товарищества «Дулкын» и «Труженик».

Помимо этого, с 9 до 18 часов электроэнергии не будет в Советском районе по адресам: ул. Даурская, дд. 36, 40, 38 и 38б, ул. Карбышева, дд. 7 и 36/2, ул. Латышских Стрелков, дд. 2а и 3, ул. Джаудата Файзи, д. 2а. Затронет отключение и дома поселка Радужный, расположенные по улицам Загоскина, Райская, Тенишева, Коринфского и Хлебникова.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании. 

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