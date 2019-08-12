(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Директора турфирмы осудили в Нижнекамске за мошенничество на 1,7 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Суд установил, что с декабря 2017 года 36-летняя руководитель туристического агентства заключила договоры с 24 жителями Нижнекамска и Казани, планировавшими отдых за рубежом. Деньги, которые женщина должна была перечислить туроператорам, она присвоила», – рассказал Галиев.

По статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба» суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима, с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летия.

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