Татар-информ

12 августа 2019, 12:14

Официальная хроника

Минниханов оценил мощности одного из крупнейших газохимических комплексов на Каспии

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Официальная хроника

Минниханов оценил мощности одного из крупнейших газохимических комплексов на Каспии

Фото: tatarstan.ru

Делегация Татарстана во главе с Президентом республики принимает участие в мероприятиях I Каспийского экономического форума.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена, построенный в поселке Киянлы на побережье Каспийского моря. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 5 млрд куб. метров природного газа в год и за счет этого выпускать до 13 видов полимеров. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Рустам Минниханов посетил Газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы. Для делегации Татарстана провели краткую экскурсию по предприятию и продемонстрировали пункт управления комплексом», – отметили в пресс-службе.

Современный газохимический комплекс был запущен в 2018 году. Проект реализован государственным концерном «Туркменгаз» совместно с южнокорейскими LG, Hyundai и японской TOYO Engineering. Объем инвестиций составил около 3,4 млрд долларов.

Кыянлынский газохимический комплекс рассчитан на переработку 5 млрд куб. метров газа в год, мощности позволяют ежегодно выпускать 381 тыс. тонн полиэтилена и 81 тыс. тонн пропилена, а также 4,5 млрд куб. метров товарного газа. Продукция предприятия очень востребована как во внутреннем рынке Туркменистана, так и за рубежом.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до посещения завода Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия I Каспийского экономического форума

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