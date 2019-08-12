Три компании Татарстана получили субсидии на транспортировку экспортируемой продукции АПК

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Минсельхоз России оказал финансовую помощь трем ориентированным на экспорт компаниям Татарстана, возместив им часть затрат на транспортировку продукции АПК. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

По словам заместителя начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолия Никитина, речь идет о фирмах, поставляющих на внешние рынки продовольственные товары и сельхозпродукцию.

«Общая сумма компенсации части затрат на транспортировку экспортируемой ими продукции составила 27,3 млн рублей», – уточнил собеседник агентства.

Также Никитин перечислил компании, которым оказана финансовая помощь за счет средств федерального бюджета. Субсидии получили ООО «ВТК “Акульчев”», экспортировавшее вафли, печенье и другие кондитерские изделия, ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод» (подсолнечное масло, шрот и лузга подсолнечная) и АО «Нэфис Биопродукт» (майонез, соусы, бутилированное растительное масло, джемы и другие продовольственные товары)

«Эти компании поставляют продовольственные товары в республики СНГ, Турцию, Египет, Казахстан, Иран, Ирак и другие страны», – отметил Анатолий Никитин.

Он также пояснил, что подобная финансовая поддержка оказывается экспортерам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2017 года № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в текущем году планируется экспортировать продукции АПК Татарстана на 308,1 млн долларов, в том числе масложировой продукции – на 232 млн долларов.

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