На улице Монтажная в Казани после ремонта появились новая зеленая зона и 28 дорожных знаков

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани полностью отремонтирована улица Монтажная протяженностью 363 метра. Во время ремонта оборудована зеленая зона площадью 531 кв. метр и установлены 28 новых дорожных знаков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ремонт улицы проведен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «На площади 1,9 тыс. кв. метров уложен новый слой асфальта, обновлены тротуары, заменены дорожные и тротуарные бортовые камни, нанесена дорожная разметка», – отмечается в сообщении министерства.

Общая сумма финансирования нацпроекта в этом году по Казанской агломерации составляет 2,35 млрд рублей, причем 1,35 млрд рублей выделены из федерального бюджета.

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