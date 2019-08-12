В Челнах многодетная мать ищет очевидцев ЧП в «ГАЗели», после которого ее сын попал в реанимацию

(Набережные Челны, 12 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах героиня ролика «Мать с младенцем за рулем» ищет очевидцев ЧП в маршрутке, в результате которого ее ребенок оказался в реанимации.

Агина Алтынбаева получила известность благодаря ролику, в котором она сидит за рулем с младенцем на руках. Женщину также уличили в ряде других нарушений ПДД.

Сегодня многодетная мама, у которой четверо детей, попросила челнинцев о помощи. По ее словам, в воскресенье ее восьмилетний сын при выходе из маршрутки получил тяжелую травму на остановке «Универсам» в поселке ГЭС.

«Сейчас ребенок находится в реанимации БСМП с переломом черепа, без сознания, в критическом состоянии», — сообщила она в соцсетях.

Алтынбаева попросила откликнуться очевидцев: дать свидетельские показания или предоставить запись с видеорегистратора, на котором видно, как автобус двинулся, когда мальчик выходил, держась за поручни.

По данным ГИБДД, 11 августа в 15 часов на проспекте Мусы Джалиля 57-летний водитель «ГАЗели» не успел до конца остановиться, когда 8-летний мальчик, находясь на задней подножке, начал выходить из автобуса.

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