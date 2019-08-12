День строителя в Набережных Челнах собрал 36 тыс. зрителей

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В общей сложности празднование Дня строителя в Набережных Челнах посетили около 36 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Основная часть праздника развернулась на майдане парка «Прибрежный». Кульминационным моментом торжества стала передача городу флага WorldSkills. Он был доставлен на спортивном грузовике команды «КАМАЗ-Мастер», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Заключительной частью праздника стал концерт, на котором выступили звезды татарской эстрады, хор Турецкого, исполнивший в том числе и песню «Туган тел», а также известный исполнитель в стиле хип-хоп Feduk.

«После выступления звезд празднование продолжилось завораживающим фаер-шоу. Завершился праздник красочным салютом», – отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

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