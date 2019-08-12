Татар-информ

12 августа 2019, 10:28

Экономика и финансы

Компании – выпускники программы «Сколково» Global Shift вышли на экспортные рынки 70 стран

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Экономика и финансы

Компании – выпускники программы «Сколково» Global Shift вышли на экспортные рынки 70 стран

Благодаря программе предприниматели из РФ могут выйти на международные рынки, ускорить развитие и не зависеть от экономики только одной страны.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). За два с половиной года существования программы Practicum Global Shift Московской школы управления «Сколково» количество стран, где выпускники и участники ведут и развивают бизнес, достигло 70. Компания Tactise, которая занимается повышением безопасности и эффективности производства, управлением охраной труда и поведенческой безопасностью, начала коммерческую деятельность в Индии.

Программа Practicum Global Shift рассчитана на российских предпринимателей, которые хотят выйти на международные рынки, ускорить собственное развитие и не зависеть от экономики только одной страны. Курс предполагает погружение в уникальное образовательное пространство нового типа, где предприниматели проектируют международную стратегию своей собственной компании, а не разбирают чужие кейсы. Такой подход позволяет протестировать бизнес-модель и найти слабые места еще до реального запуска, избежать ошибок и минимизировать риски.

Именно сектор малого и среднего предпринимательства в России обладает наибольшим потенциалом для роста несырьевого неэнергетического экспорта. Если в Китае доля МСП в совокупном экспорте страны составляет 68%, в Турции – 60%, в Германии – 49%, то в России этот показатель составляет всего лишь 2%.

«Процесс обучения проходит в трех странах, включая Китай и Португалию, в реальных условиях ведения международного бизнеса. Это позволяет максимально точно протестировать нашим участникам свой предпринимательский замысел и просчитать риски, – пояснила Елена Бондаренко, генеральный продюсер программ МСБ Московской школы управления «Сколково». – Мы постарались сформировать обучение так, чтобы уже в его процессе перед участниками открывались реальные практические возможности по экспортному расширению бизнеса, и продолжаем активно работать над этим, максимально расширяя границы net-working среди выпускников нашего сообщества. Нам важно построить систему, научить моделировать выходы за пределы домашнего рынка компании для наших выпускников, а не полагаться на сиюминутную удачу».

Приволжский федеральный округ лидирует среди регионов России (без учета Москвы) по количеству выпускников предпринимательских программ бизнес-школы «Сколково».

Старт очередной программы Practicum Global Shift состоится 9 сентября 2019 года. Подать заявку на обучение можно на странице программы – https://practicum.skolkovo.ru/ru/gs/?utm_source=journal&utm_medium=promo&utm_campaign=pgs2019_september.

Московская школа управления «Сколково» – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров – учредителей школы входят восемь российских и международных компаний и 11 частных лиц – лидеров российского бизнеса. Линейка образовательных программ Московской школы управления «Сколково» включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.

В 2019 году бизнес-школа «Сколково» получила международную аккредитацию EQUIS, которая является одной из самых престижных среди международных аккредитаций образовательных учреждений. На сегодняшний день ее имеют только около 1% бизнес-школ.

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