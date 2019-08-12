Татар-информ

12 августа 2019, 10:06

Наука и образование

Призер Международной олимпиады по информатике из Казани в 2020 году поедет на состязания в Сингапур

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Наука и образование

Призер Международной олимпиады по информатике из Казани в 2020 году поедет на состязания в Сингапур

Фото: Владимир Васильев

31-я Международная олимпиада школьников по информатике IOI-2019 проходила с 4 по 11 августа в Баку.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Одиннадцатиклассник лицея имени Лобачевского К(П)ФУ Ильдар Гайнуллин, занявший абсолютное второе место на Международной олимпиаде по информатике, не собирается останавливаться на достигнутом и в 2020 году отправится на соревнования в Сингапур. Об этом юноша, вернувшийся сегодня в Казань из Баку, рассказал журналистам.

«Весь год был посвящен не только обучению в школе, но и подготовке к международной олимпиаде. В следующем году снова планирую принять участие в соревнованиях и улучшить свой результат», – отметил Ильдар.

При этом молодой человек признался, что участие в олимпиаде далось ему непросто – задания были сложными, и решить их полностью даже за десять отведенных на это часов ему не удалось. Однако в перерывах между турами он подружился со многими участниками, в том числе с представителями команды Китая, а также с ребятами из США, которые обогнали российскую сборную в общекомандном зачете.

Поздравить юношу с призовым местом международной олимпиады приехал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Он оценил достижения Ильдара и пожелал ему не останавливаться на достигнутом.

«Мы рады, что ты вернулся с победой и в личном зачете, и в командном. Я думаю, что это не случайная победа, она очень закономерна. Мы желаем, чтобы ты и дальше усердно занимался и ни в коем случае не сдавался», – отметил глава республиканского ведомства. Бурганов также поблагодарил педагога Сергея Михайлина за подготовку Ильдара и достигнутые им результаты.

«Ильдар очень талантлив. Забраться на вершину Олимпа можно только трудом, а трудолюбие у него сумасшедшее. Он коммуникабельный парень, общается с чемпионами мира, со студентами, ездит вместе с ними на соревнования», – отметил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» педагог Ильдара Гайнуллина – учитель информатики лицея имени Лобачевского Сергей Михайлин.

В свою очередь мать отличившегося юноши Альбина Гайнуллина отметила, что очень гордится сыном и поддерживает его выбор.

«Никаких секретов в воспитании нет. Нужно просто относиться к своему ребенку как к взрослому, доверять ему, верить. Ильдар с детства очень упорный, это качество он получил от отца. Сын хочет связать жизнь с информатикой, он выбрал свой путь, и я его в этом поддерживаю», – поделилась она.

31-я Международная олимпиада школьников по информатике IOI-2019 (International Olympiad in Informatics) проходила с 4 по 11 августа в столице Азербайджана Баку. Российская сборная выиграла четыре золотые медали и заняла первое место в медальном зачете, опередив 87 стран. На соревнованиях страну, помимо казанского лицеиста, представляли Александр Морозов из Санкт-Петербурга, Владимир Романов и Егор Лифарь из Москвы.

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