(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах задержан мужчина, угрожавший взорвать аэропорт «Бегишево», сообщили «Челнинские известия».

«Вчера ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонил мужчина и сообщил, что собирается взорвать аэропорт. Им оказался 34-летний житель комплекса №17, который работает в этом аэропорту дворником», – пишет издание.

Зачем злоумышленник совершил такой поступок, пока неизвестно. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится проверка.

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