Татарстанский самолет для сельхозработ показали на Каспийском форуме в Туркменистане

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Продукцию татарстанской фирмы «МВЕН» представили в Туркменистане на Каспийском экономическом форуме, который 11 и 12 августа принимает город Туркменбаши.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в экспозицию вошел самолет МВ-500, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Кроме того, зрителям показали макеты быстродействующих парашютных систем спасения (БПС).

Ранее стало известно, что Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Он намерен провести ряд деловых встреч на полях Каспийского экономического форума и посетить несколько крупных предприятий страны.

Многоцелевой самолет МВ-500 (Т-500) используется для выполнения авиахимработ, мониторинга окружающей среды, обследования промышленных объектов большой протяженности и т. д. Модель приспособлена для различных климатических условий и оснащена быстродействующей парашютной системой.

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