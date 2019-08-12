Камский полумарафон в Набережных Челнах впервые прошел в формате TIMERMAN

(Набережные Челны, 12 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах Камский полумарафон собрал 3 тысячи человек, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома города.

Камский полумарафон, посвященный Дню физкультурника, проводился на проспектах Хасана Туфана, Сююмбике и 40 лет Победы. В нем приняли участие школьники и студенты, работники предприятий, спортсмены из Татарстана и соседних регионов. Программа соревнований включала дистанции на 3, 10 и 21,1 км.

«Это стали первые соревнования в формате TIMERMAN: участники, которые бежали на дистанциях на 10 и 21,1 км, стартовали по индивидуальному таймеру и стремились уложиться в свое время. Подобный формат проведения соревнований стал дебютным. И он может стать особенностью летнего бегового сезона 2019 года. Надеемся, что в будущем сезоне соревнования в формате „таймермен“ станут регулярными», — сообщили организаторы.

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