В Алексеевском состоялся волейбольный турнир среди православной молодежи

(Казань, 12 августа, «Татар-информ). В поселке Алексеевское прошел волейбольный турнир среди православной молодежи Чистопольской епархии, сообщает газета «Заря».

Также участие в соревнованиях приняли гости из столицы Татарстана и представители Казанской духовной семинарии.

Перед началом мероприятия в Храме Воскресения Христова прошел молебен, затем участники отправились в спорткомплекс № 1. Здесь с напутственным словом ко всем присутствующим обратился руководитель отдела по работе с молодежью Чистопольской епархии, иерей Василий Имуков.

Команды выступали в смешанных составах, кроме того, в каждой группе играли батюшки, являющиеся руководителями молодежных отделов в своих благочиниях.

«Несмотря на упорную борьбу, на площадке вне игрового поля царила христианская атмосфера дружбы и уважения друг к другу», — пишет газета.

Итоги турнира были подведены за трапезой на летней веранде Храма Воскресения Христова. Победителю, команде «Ковчег», вручили памятные сувениры. Подарки получил и каждый из игроков.

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