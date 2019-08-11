Татар-информ

12 августа 2019, 04:34

СпортДуховная жизнь

В Алексеевском состоялся волейбольный турнир среди православной молодежи

Рекомендуем

СпортДуховная жизнь

В Алексеевском состоялся волейбольный турнир среди православной молодежи

В соревнованиях поучаствовали гости из столицы Татарстана и представители Казанской духовной семинарии.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ). В поселке Алексеевское прошел волейбольный турнир среди православной молодежи Чистопольской епархии, сообщает газета «Заря».

Также участие в соревнованиях приняли гости из столицы Татарстана и представители Казанской духовной семинарии. 

Перед началом мероприятия в Храме Воскресения Христова прошел молебен, затем участники отправились в спорткомплекс № 1. Здесь с напутственным словом ко всем присутствующим обратился руководитель отдела по работе с молодежью Чистопольской епархии, иерей Василий Имуков.

Команды выступали в смешанных составах, кроме того, в каждой группе играли батюшки, являющиеся руководителями молодежных отделов в своих благочиниях. 

«Несмотря на упорную борьбу, на площадке вне игрового поля царила христианская атмосфера дружбы и уважения друг к другу», — пишет газета. 

Итоги турнира были подведены за трапезой на летней веранде Храма Воскресения Христова. Победителю, команде «Ковчег», вручили памятные сувениры. Подарки получил и каждый из игроков. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Форвард «Ак Барса» о поражении на турнире в Нур-Султане: Турнир получился полезным для команды
Новости дня
05:40
В День книголюбов альметьевцам рассказали об электронном читательском билете

Жителям Альметьевска для получения билета нужно обратиться в центральную библиотеку им. С. Сулеймановой или в городскую библиотеку-филиал № 2.

04:34
В Алексеевском состоялся волейбольный турнир среди православной молодежи

В соревнованиях поучаствовали гости из столицы Татарстана и представители Казанской духовной семинарии.

03:32
Эксперты назвали топ-10 популярных люксовых автомобилей
02:33
Победитель соревнований среди юных рыболовов в Тукаевском районе поймал более 3 кг рыбы

За звание лучшего рыболова соревновались ребята из Евлево, Бурдыбаша, Бурдов, Набережных Челнов и Нижнекамска.

01:16
Певица Света выступит на Дне города в Нижнекамске

Певица записала видеообращение к горожанам, в котором приглашает всех на концерт.

00:12
В Татарстане с 12 августа заработает горячая линия по защите прав потребителей

Специалисты Роспотребнадзора по РТ ответят на вопросы граждан, касающиеся незаконной реализации продукции с символикой WorldSkills.

11.08 23:26
На День физкультурника в Нурлатском районе открыли новую спортивную площадку

Универсальная спортплощадка появилась на территории городской школы № 9.

11.08 22:16
Aurus Senat стал самым посещаемым экспонатом международной автовыставки в Туркменбаши
11.08 22:02
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент РТ намерен провести ряд деловых встреч на полях Каспийского экономфорума и посетить несколько крупных предприятий страны.

11.08 21:22
Фарид Мухаметшин предложил провести посвященный 100-летию ТАССР автопробег исторической техники

На «Свияжских холмах» прошло закрытие международного фестиваля, в котором участвовали 270 старинных автомобилей и мотоциклов.

11.08 20:38
Bloomberg: Россия может опередить Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов
11.08 20:24
В праздновании Курбан-байрам в Москве приняли участие свыше 240 тыс. человек
11.08 19:24
Несколько домов Приволжского района Казани останутся на сутки без воды

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам от населения.

11.08 18:34
Мастер-классы, велотриал и игра по нейрофехтованию: в Казани прошел Курбан-фест

11 августа весь мусульманский мир отмечает Курбан-байрам.

11.08 17:56
Синоптики предупредили о грозе с усилениями ветра в Татарстане

На следующей неделе циклон вновь принесет похолодание в Татарстан.

11.08 17:34
На трассе М7 возобновили движение транспорта, приостановленное из-за утечки опасного вещества

ЧП произошло утром на выезде из Казани.

11.08 17:02
Глава Минпросвещения рассказала, какие новые профессии появятся в российских колледжах
11.08 16:40
Татарстанские паломники приступили к основным обрядам хаджа

Хаджии провели в молитвах ночь в долине Муздалифа.

11.08 16:01
Молодой защитник «Ак Барса»: Кубок Президента Казахстана — мой первый опыт игры на уровне КХЛ

19-летний защитник вошел в список лучших игроков на турнире.

11.08 15:39
В Зеленодольском районе «Киа» опрокинулась с дороги, водитель госпитализирован

ДТП произошло в поселке Васильево на улице Гагарина.

11.08 15:20
Форвард «Ак Барса» о поражении на турнире в Нур-Султане: Турнир получился полезным для команды

«Ак Барс» проиграл по буллитам «Автомобилисту» (Екатеринбург) со счетом 3:4.

11.08 15:05
Три человека пострадали в иномарке, врезавшейся в дерево в Кайбицком районе

Авария произошла в селе Большое Подберезье.

11.08 14:37
Очевидцы сняли на видео утечку опасного вещества из фуры под Казанью

ЧП произошло сегодня утром на выезде из города.

11.08 14:35
Главный тренер «Ак Барса» о турнире в Нур-Султане: Молодым игрокам надо добавлять в игре

«Ак Барс» проиграл по буллитам «Автомобилисту» (Екатеринбург) со счетом 3:4.

11.08 13:34
Казанский «Ак Барс» финишировал третьим на турнире в столице Казахстана

17 августа в Нижнекамске «Ак Барс» сыграет контрольный матч с «Нефтехимиком».

События