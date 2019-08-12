В День книголюбов альметьевцам рассказали об электронном читательском билете

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). 9 августа, в неофициальный праздник День книголюбов, жителям Альметьевска напомнили о возможности перейти на единый читательский билет, который действует в более 1400 библиотеках по всей республике. Об этом пишет газета «Знамя труда».

«Он позволяет, зарегистрировавшись в одной из библиотек, пользоваться услугами любых общедоступных библиотек РТ без повторной регистрации», — говорится в сообщении.

Сегодня в государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека РТ» сформирована единая база литературы всех республиканских и муниципальных учреждений. Пользователь портала имеет возможность искать и бронировать книги, не выходя из дома. Также к системе подключены Государственный архив печати РТ, библиотеки Академии наук РТ и Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи.

Жителям Альметьевского района для получения билета нужно обратиться с паспортом в центральную библиотеку им. С. Сулеймановой (ул. Сулеймановой, 20) или в городскую библиотеку-филиал № 2 (ул. Ленина, 22).

Вместе с единым читательским билетом читатель получит логин и пароль к личному кабинету сайта kitap.tatar.ru и бесплатному Wi-Fi в библиотеках республики.

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