Для участников WorldSkills в Казани организуют Сабантуй и скачки

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Помимо соревнований участников мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 ожидает обширная культурная программа. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.



«Традиционно мы не останавливаемся только на формате самих соревнований. Мы понимаем, что приезжает большое количество гостей из других регионов и стран. Нам важно поделиться нашей культурой», — сообщил Губайдуллин.



В частности, для участников чемпионата будут организованы экскурсии по исторической части города, Старо-Татарской слободе, Казанскому Кремлю. Финальной точкой экскурсии станет казанский ипподром, где состоится Сабантуй, будут представлены национальные ремесла и пройдут скачки, поделился собеседник агентства.



По его словам, в городе также будет работать несколько площадок, на базе которых будут проходить культурные мероприятия. Одной из них станет Горкинско-Ометьевский лес, где пройдут трансляции церемоний открытия и закрытия, различные лекции и развлекательные мероприятия. Кроме того, там будет работать площадка «Билет в будущее», где любой желающий сможет пройти небольшое тестирование и определиться с выбором будущей профессии.



Культурные площадки откроются также в Старо-Татарской слободе, парке Горького и на Кремлевской набережной. Театры татарстанской столицы покажут лучшие постановки для гостей чемпионата.



Традиционной площадкой станет Центр семьи «Казан», где пройдет фестиваль кухонь мира «Вкусная Казань» с 23 по 25 августа.



Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут более 1,3 тысячи человек из 63 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Всего на чемпионате ожидается около 200 — 250 тысяч посетителей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.