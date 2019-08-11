Эмиль Губайдуллин: «Соревновательные площадки WorldSkills Kazan будут готовы на 100% к 15 августа»

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Подготовка к мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019 находится на финишной прямой. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.



«По соревновательным площадкам я бы оценил нашу готовность на 60%, потому что сейчас началась активная фаза завоза оборудования и его подключения. По остальным направлениям готовность близка к 100%», — поделился Губайдуллин.



По его словам, сейчас уже начали работу центры аккредитации, приехали первые клиентские группы, коллеги из международной организации и союза WorldSkills Russia.



«К 15 августа мы должны полностью сдать все соревновательные площадки и быть готовыми к проведению чемпионата на все 100%», — отметил собеседник агентства.



На главной соревновательной площадке «Казань Экспо» планируется, по сути, выстроить мини-заводы, мини-рестораны, мини-цеха для каждой компетенции, добавил Губайдуллин.



«Сейчас ведем работу по созданию этих площадок там, где будут соревноваться ребята. Возводим фальшполы, подключаем коммуникации, электричество, подводим кабели для Интернета, строим перегородки и так далее. Началась фаза завоза оборудования, мебели. Крупные станки у нас уже установлены», — заключил глава проекта WorldSkills Kazan.



Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут более 1,3 тысячи конкурсантов из 63 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Всего на чемпионате ожидается около 200 — 250 тысяч посетителей.

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