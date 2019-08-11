Эмиль Губайдуллин: «На время WorldSkills Kazan 2019 в гостиницах города — полный солд-аут»

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На время проведения 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани все гостиницы практически полностью забронированы. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.



«Мы, честно говоря, не ожидали, но на данный момент в городе практически невозможно найти ни одного свободного номера любой категории в любом отеле на период проведения чемпионата — полный солд-аут. Наши отели будут заполнены практически полностью», — отметил Губайдуллин.



Собеседник агентства подчеркнул, что одним из основных средств размещения участников станет Деревня WorldSkills (Деревня Универсиады), где будет проживать практически 5,5 тыс. человек.



По его словам, клиентские группы, гости и болельщики чемпионата активно бронируют апартаменты и квартиры в татарстанской столице, будут размещаться в санаториях, хостелах и даже в нескольких детских лагерях.



При этом руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 сообщил, что организаторы постарались заранее фиксировать цены на проживание в гостиницах, чтобы избежать их резкого повышения перед мероприятием.



«Мы пошли по такому принципу, но практика подобных мероприятий сыграла небольшую роль и в нашем случае — курс на повышение цен действительно есть. На данный момент мы ведем активную работу с отелями, проверяем их готовность», — добавил Губайдуллин.



Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут более 1,3 тысячи конкурсантов из 63 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Всего на чемпионате ожидается около 200 — 250 тысяч посетителей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.