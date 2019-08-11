Татар-информ

12 августа 2019, 08:00

Общество

Эмиль Губайдуллин: «На время WorldSkills Kazan 2019 в гостиницах города — полный солд-аут»

Рекомендуем

Общество

Эмиль Губайдуллин: «На время WorldSkills Kazan 2019 в гостиницах города — полный солд-аут»

Фото: архив

Участники чемпионата будут размещаться в Деревне WorldSkills, отелях, санаториях и детских лагерях.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На время проведения 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани все гостиницы практически полностью забронированы. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

«Мы, честно говоря, не ожидали, но на данный момент в городе практически невозможно найти ни одного свободного номера любой категории в любом отеле на период проведения чемпионата — полный солд-аут. Наши отели будут заполнены практически полностью», — отметил Губайдуллин.

Собеседник агентства подчеркнул, что одним из основных средств размещения участников станет Деревня WorldSkills (Деревня Универсиады), где будет проживать практически 5,5 тыс. человек.

По его словам, клиентские группы, гости и болельщики чемпионата активно бронируют апартаменты и квартиры в татарстанской столице, будут размещаться в санаториях, хостелах и даже в нескольких детских лагерях.

При этом руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 сообщил, что организаторы постарались заранее фиксировать цены на проживание в гостиницах, чтобы избежать их резкого повышения перед мероприятием.

«Мы пошли по такому принципу, но практика подобных мероприятий сыграла небольшую роль и в нашем случае — курс на повышение цен действительно есть. На данный момент мы ведем активную работу с отелями, проверяем их готовность», — добавил Губайдуллин.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут более 1,3 тысячи конкурсантов из 63 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Всего на чемпионате ожидается около 200 — 250 тысяч посетителей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Певица Света выступит на Дне города в Нижнекамске
Новости дня
08:23
Жительница Казани получила ожоги из-за загоревшегося в квартире холодильника

Пожар случился в девятиэтажном доме на улице Глушко.

08:00
Эмиль Губайдуллин: «На время WorldSkills Kazan 2019 в гостиницах города — полный солд-аут»

Участники чемпионата будут размещаться в Деревне WorldSkills, отелях, санаториях и детских лагерях.

07:58
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки
07:26
Психолог Минздрава рассказал, как подготовить детей к первому классу
06:31
Российских студентов будут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта
05:40
В День книголюбов альметьевцам рассказали об электронном читательском билете

Жителям Альметьевска для получения билета нужно обратиться в центральную библиотеку им. С. Сулеймановой или в городскую библиотеку-филиал № 2.

04:34
В Алексеевском состоялся волейбольный турнир среди православной молодежи

В соревнованиях поучаствовали гости из столицы Татарстана и представители Казанской духовной семинарии.

03:32
Эксперты назвали топ-10 популярных люксовых автомобилей
02:33
Победитель соревнований среди юных рыболовов в Тукаевском районе поймал более 3 кг рыбы

За звание лучшего рыболова соревновались ребята из Евлево, Бурдыбаша, Бурдов, Набережных Челнов и Нижнекамска.

01:16
Певица Света выступит на Дне города в Нижнекамске

Певица записала видеообращение к горожанам, в котором приглашает всех на концерт.

00:12
В Татарстане с 12 августа заработает горячая линия по защите прав потребителей

Специалисты Роспотребнадзора по РТ ответят на вопросы граждан, касающиеся незаконной реализации продукции с символикой WorldSkills.

11.08 23:26
На День физкультурника в Нурлатском районе открыли новую спортивную площадку

Универсальная спортплощадка появилась на территории городской школы № 9.

11.08 22:16
Aurus Senat стал самым посещаемым экспонатом международной автовыставки в Туркменбаши
11.08 22:02
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент РТ намерен провести ряд деловых встреч на полях Каспийского экономфорума и посетить несколько крупных предприятий страны.

11.08 21:22
Фарид Мухаметшин предложил провести посвященный 100-летию ТАССР автопробег исторической техники

На «Свияжских холмах» прошло закрытие международного фестиваля, в котором участвовали 270 старинных автомобилей и мотоциклов.

11.08 20:38
Bloomberg: Россия может опередить Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов
11.08 20:24
В праздновании Курбан-байрам в Москве приняли участие свыше 240 тыс. человек
11.08 19:24
Несколько домов Приволжского района Казани останутся на сутки без воды

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам от населения.

11.08 18:34
Мастер-классы, велотриал и игра по нейрофехтованию: в Казани прошел Курбан-фест

11 августа весь мусульманский мир отмечает Курбан-байрам.

11.08 17:56
Синоптики предупредили о грозе с усилениями ветра в Татарстане

На следующей неделе циклон вновь принесет похолодание в Татарстан.

11.08 17:34
На трассе М7 возобновили движение транспорта, приостановленное из-за утечки опасного вещества

ЧП произошло утром на выезде из Казани.

11.08 17:02
Глава Минпросвещения рассказала, какие новые профессии появятся в российских колледжах
11.08 16:40
Татарстанские паломники приступили к основным обрядам хаджа

Хаджии провели в молитвах ночь в долине Муздалифа.

11.08 16:01
Молодой защитник «Ак Барса»: Кубок Президента Казахстана — мой первый опыт игры на уровне КХЛ

19-летний защитник вошел в список лучших игроков на турнире.

11.08 15:39
В Зеленодольском районе «Киа» опрокинулась с дороги, водитель госпитализирован

ДТП произошло в поселке Васильево на улице Гагарина.

События