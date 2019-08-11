Фарид Мухаметшин предложил провести посвященный 100-летию ТАССР автопробег исторической техники

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Сегодня на территории горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» прошло закрытие XIII международного фестиваля исторической техники, участие в котором принял и председатель Госсовета РТ, президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Перед началом церемонии Фарид Мухаметшин встретился с владельцами старинных автомобилей, принявших участие в ретро-ралли. В беседе с автолюбителями из Москвы и Санкт-Петербурга он высказал пожелание встретиться с ними на следующий год.

«В 1920 году мы собираемся отметить 100-летие образования ТАССР. Есть Указ Президента России о праздновании этой даты в масштабе страны. Принят республиканский план юбилейных мероприятий. И я думаю, мы сможем в рамках юбилея республики провести праздничный автопробег с приглашением 100 автомобилей знаменитой марки ГАЗ-21», — посчитал председатель республиканского парламента.

После состоялась церемония награждения активных участников и победителей. Глава Клуба ГАЗ-21 вручил дипломы и призы в номинациях «Самый редкий автомобиль», «Реставрация классических автомобилей», а также чествовал победителей ретро-ралли «Кубок РАФ Татарстан», «Кубок РАФ Гости», «Кубок Татарстана».

В XIII международном фестивале исторической техники приняли участие 270 старинных автомобилей и мотоциклов.

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