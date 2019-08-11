Bloomberg: Россия может опередить Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Впервые за восемь лет Россия может опередить Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Эр-Рияд тратит накопления на социальные расходы, в то же время Россия ограничивает свой бюджет на фоне новых санкций и сохраняет профицит.

В течение последних четырех лет российские золотовалютные резервы выросли на 45% и составили к июню этого года 518 млрд долларов, в то время как у Саудовской Аравии показатель составлял 527 млрд долларов.

Таким образом, Россия может вытеснить Эр-Рияд с четвертого места. Первые три позиции в рейтинге занимают КНР, Япония и Швейцария.

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