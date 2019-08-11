В праздновании Курбан-байрам в Москве приняли участие свыше 240 тыс. человек

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В мероприятиях Курбан-байрам в столице России приняли участие свыше 240 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

Праздничный намаз прошел на шести городских площадках. По словам Сучкова, мероприятия прошли «организованно, без каких-либо проблем», введенные в связи с религиозным праздником ограничения движения по улицам города сняты.

В честь Курбан-байрам в мечетях Казани также состоялся праздничный намаз. В центральном парке им. Горького состоялся Курбан-фест, в рамках которого были организованы различные мастер-классы, спортивные эстафеты и детское шоу.

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