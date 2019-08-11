Несколько домов Приволжского района Казани останутся на сутки без воды

(Казань, 11 августа, «Татар-информ). Завтра, 12 августа, жители пяти улиц Казани останутся без воды почти на сутки, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
С 9 утра (понедельник) и до 6 утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать по адресам: ул. Магистральная, 77; ул. Тихорецкая, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 7, 7а, 7б, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 9, 9/1; ул. Южно-Промышленная, 10, а также во всех домах на улицах Алебастровая и Крутовская (кроме дома № 8).
Причина временных неудобств — работы на сети водопровода.
МУП «Водоканал» просит жителей заранее сделать запасы воды. Автоцистерны будут размещены согласно поступающим заявкам от населения.