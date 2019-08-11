Татар-информ

11 августа 2019, 22:16

Экономика и финансы

Aurus Senat стал самым посещаемым экспонатом международной автовыставки в Туркменбаши

Экономика и финансы

Aurus Senat стал самым посещаемым экспонатом международной автовыставки в Туркменбаши

К российскому лимузину выстроились целые очереди гостей, желающих сфотографироваться на фоне автомобиля.

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Российский лимузин Aurus Senat стал самым популярным экспонатом Международной автомобильной выставки, проходящей в Туркменбаши в рамках Каспийского экономфорума, сообщает РИА Новости.

Свою продукцию на экспозиции представили лидеры мирового автомобилестроения, включая Mercedes, BMW, Bentley, Toyota. Купе, джипы, спорткары и седаны привлекли большое внимание посетителей, однако самая большая очередь из желающих сфотографироваться на фоне автомобиля выстроилась к лимузину Aurus Senat Кабриолет. 

Российский автопром на выставке представляли КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ и др.

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