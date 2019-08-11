Aurus Senat стал самым посещаемым экспонатом международной автовыставки в Туркменбаши

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Российский лимузин Aurus Senat стал самым популярным экспонатом Международной автомобильной выставки, проходящей в Туркменбаши в рамках Каспийского экономфорума, сообщает РИА Новости.
Свою продукцию на экспозиции представили лидеры мирового автомобилестроения, включая Mercedes, BMW, Bentley, Toyota. Купе, джипы, спорткары и седаны привлекли большое внимание посетителей, однако самая большая очередь из желающих сфотографироваться на фоне автомобиля выстроилась к лимузину Aurus Senat Кабриолет.
Российский автопром на выставке представляли КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ и др.