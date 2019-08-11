Татар-информ

11 августа 2019, 18:34

Общество

Мастер-классы, велотриал и игра по нейрофехтованию: в Казани прошел Курбан-фест

Общество

Мастер-классы, велотриал и игра по нейрофехтованию: в Казани прошел Курбан-фест

Фото: Владимир Васильев

11 августа весь мусульманский мир отмечает Курбан-байрам.

(Казань, 11 августа, «Татар-информ). Весь мусульманский мир сегодня празднует Курбан-байрам. На нескольких площадках в столице РТ прошли семейно-детские праздники, самый крупный из них состоялся в центральном парке им. Горького, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ко всем собравшимся обратился с приветственными и напутственными словами муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«Мы стараемся кормить мясом Курбан всех, невзирая на национальность и вероисповедание. Желаю, чтобы эти праздники и дальше объединяли нас и нашу умму!» — отметил со сцены Камиль хазрат.

Юных гостей праздника развлекал ведущий праздника Айрат Загриев. Также были организованы кукольный спектакль, велотриал и шоу мыльных пузырей. 

Кроме того, гости могли посетить различные мастер-классы по рисованию эбру, росписи пряников в татарском стиле, а также росписи глиняных игрушек и хной, повязыванию платка, изготовлению финиковых конфет и др. 

В зеленой зоне провели спортивные эстафеты, игру по нейрофехтованию. Также прошли соревнования по армрестлингу. 

«Скучать никому не пришлось: здесь каждый, независимо от возраста и национальности, нашел для себя что-то очень увлекательное», — отметили в пресс-службе ДУМ РТ.

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