Татарстанские паломники приступили к основным обрядам хаджа

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). 1800 татарстанских паломников приступили к основным обрядам хаджа, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Сегодня хаджии провели в молитвах ночь под открытым небом в Муздалифе, куда они прибыли из долины Арафат. Для паломников были заранее обозначены сектора пребывания.

После утреннего намаза они совершили дуа с мольбой о прощении грехов, затем, перед восходом солнца, отправились в Мину. Расстояние в 2-3 км хаджии прошли пешком, повторяя тальбию «Ляббай-кя».

Также паломникам предстояло совершить следующий обряд хаджа — бросание камней в Джамарат (символизирующий шайтана столб).

К полуденному намазу хаджии вернулись в палатки в долине Мина.

«Сразу после того, как они разместились в палатках, руководителям групп стали приходить сообщения о заклании животных», — рассказала пресс-служба.

Сегодня ночью паломники еще раз посетят мечеть «Аль-Харам», совершат обход Каабы, после чего преодолеют путь между горами Сафа и Марва.

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