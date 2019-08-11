Молодой защитник «Ак Барса»: Кубок Президента Казахстана — мой первый опыт игры на уровне КХЛ

(Казань, 11 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 19-летний защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев поделился впечатлениями после выступления на Кубке Президента Казахстана, где казанцы стали третьми, а он сам вошел в список лучших игроков на турнире, передает клубная пресс-служба.

Журавлев сказал, что получил много опыта на турнире. «Это был мой первый опыт игры на уровне КХЛ, сначала было непривычно, потом включился. Здесь нужно быстрее принимать решения, быстрее думать и оценивать ситуацию, нельзя долго перебирать шайбу. В целом турнир получился хороший, он дал мне много опыта».

Молодой защитник поблагодарил партнеров за поддержку. «С каждой игрой приходит опыт, начинаешь лучше оценивать ситуацию, мышление становится быстрее, уверенность приходит. И еще меня поддерживают ребята на скамейке, это сильно помогает. Они подсказывают, чтобы я не волновался, объясняют, что здесь за ошибки никто не убивает — нужно действовать увереннее и не бояться своих действий», — сказал Журавлев.

Он также раскрыл часть тренерского задания: «Да, тренеры нам говорят, что при возможности нужно идти в атаку и помогать нападающим. Нам позволяют проявить себя».

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